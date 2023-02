Nhiều cửa hàng xăng dầu khu vực phía Nam bị xử phạt

Tiếp theo, vào ngày 03/02/2023, Đoàn kiểm tra Đội Quản lý thị trường số 3 tiến hành kiểm tra tại Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn (cơ sở 8). Kết quả kiểm tra phát hiện Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn ghi không đúng tên thương nhân phân phối xăng dầu cung cấp xăng dầu trên biển hiệu của Cửa hàng bán lẻ xăng dầu (cơ sở 8) theo quy định. Ngày 07/2/2023, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 3 ban hành quyết định xử phạt đối với Doanh nghiệp tư nhân Hoàng Sơn (cơ sở 8) về hành vi vi phạm nêu trên, với mức phạt tiền 15.000.000 đồng.

Còn tại An Giang vào ngày 07/02/2023, Đoàn kiểm tra của Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành kiểm tra đột xuất đối với Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Thành Vô - Hiếu Ngân, tại địa chỉ: khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, tại thời điểm kiểm tra Doanh nghiệp đóng cửa (có để bảng ghi hết xăng). Tiến hành kiểm tra bồn chứa xăng, dầu ghi nhận hiện trạng hết xăng, dầu trong bồn chứa là đúng thực tế. Đoàn kiểm tra phát hiện DNTN Thành Vô - Hiếu Ngân giảm thời gian bán hàng (xăng, dầu) so với thời gian niêm yết mà không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.