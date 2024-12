Nhiều cú hích giúp trí tuệ nhân tạo ngày càng hữu dụng

Với ước tính thị trường các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo sẽ đạt 990 tỷ USD vào năm 2027 (hãng tư vấn Bain & Co.), các nền tảng liên quan AI đã và đang trở thành xu hướng khi công nghệ này tạo nhiều sự đột phá. Công cụ AI ngày càng được quan tâm, điện thoại AI thêm hữu dụng



Đó là thống kê của Cốc Cốc về xu hướng tìm kiếm 2024 của người dùng trên công cụ AI trong năm 2024. Theo đó, chat gpt là từ khóa đi đầu cho việc đã từng 'làm mưa làm gió' trong thời gian qua mà người dùng hay tìm kiếm. Bên cạnh đó, một loạt ứng dụng AI cũng được đề cập cho thấy xu hướng người dùng quan tâm đến AI ngày càng nhiều và dần phổ biến.



Cùng với công cụ AI, Cốc Cốc cũng ghi nhận những vấn đề liên quan đến việc ứng dụng AI vào cuộc sống, trong đó có thể kể đến các gợi ý từ AI cho chủ đề quan tâm, các ứng dụng AI phục vụ du lịch, tin tức...



Công cụ AI cũng là từ khóa mà Google Year In Search ghi nhận được trong năm 2024 cho lượng tìm kiếm cao từ người dùng. Đơn cử với chat gpt đứng vị trí thứ 5 trong các công cụ được ghi nhận như Bard, Viggle... Điều này phần nào cho thấy tiện ích này đã và đang được người dùng quan tâm trong bối cảnh công nghệ nở rộ. Việc tìm kiếm công cụ AI tăng cao cũng giúp thị trường thiết bị liên quan đơn cử như điện thoại thêm hữu dụng hơn khi ngày càng được các hãng đưa tiện ích này càng nhiều trong vô vàng ứng dụng AI tích hợp. Công cụ AI ngày càng được tích hợp trên các điện thoại cao cấp. Ảnh minh họa: Internet. Với OPPO, trong sản phẩm mới nhất Find X8, hãng đã tích hợp ít nhất 11 công cụ AI cho người dùng để từng bước nâng tầm trải nghiệm. Theo đó, không chỉ chụp ảnh đẹp hơn với AI, mà còn giúp người dùng văn phòng tiết kiệm thời gian hơn với công cụ dịch thuật, tóm tắt cuộc họp... Cùng với đó, một loạt ứng dụng AI cũng được đề xuất để từng bước giúp người dùng tận dụng triệt để công nghệ AI trên thiết bị.



Riêng Xiaomi 14T series với khả năng hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt, người dùng được trải nghiệm nhiều hơn với bộ tính năng AI đi kèm. Cụ thể, việc tìm kiếm, phiên dịch, sáng tạo video... nay đã dễ dàng hơn nhờ AI. Chỉ với vài thao tác chạm, người dùng nhanh chóng có ngay thứ mình cần nhờ vào AI tạo sinh, một điểm nhấn mà trước giờ chưa thể hình dung nếu không có sự cải tiến của công nghệ.



Hay như Honor Magic V3 vừa ra mắt đã mang đến một sân chơi công nghệ AI cho người dùng với các ứng dụng tích hợp như xóa vật thể trong ảnh, dịch thuật tức thời..., từng bước giúp người dùng cảm thấy thiết bị thêm giá trị bên cạnh một chiếc điện thoại thông minh.



Công cụ AI phát triển mạnh hơn còn giúp điện thoại trở thành một người trợ lý ảo đúng nghĩa, khi song hành cùng đó là vô vàn tiện ích được khai thác phục vụ cuộc sống hàng ngày. Đó có thể là sáng tạo nội dung cho vlog thời AI, hay du lịch dễ dàng hơn với AI, hoặc đơn thuần chỉ là chụp ảnh đẹp...



Thị trường công cụ AI ngày càng nở rộng cho mỏ vàng tỷ USD



Theo nghiên cứu năm 2023 của McKinsey, quy mô thị trường trí tuệ nhân tạo Việt Nam dự kiến đạt hơn 2 tỷ USD vào 2032, con số này cho thấy một tiềm năng to lớn mà nhiều hãng đang hướng đến. Thị trường AI hứa hẹn nhiều tiềm năng cho việc khai thác. Ảnh minh họa: Internet. Điển hình như với FPT, hệ sinh thái AI đang ngày được khai thác trong và ngoài nước, hiện đã mang về trái ngọt khi được đặt kỳ vọng rất lớn từ bước đột phá tại Việt Nam thông qua AI Factory. AI cũng là một mảng quan trọng được FPT nhấn mạnh tại Techday 2024, cho thấy sự cam kết phát triển thị trường khi được ứng dụng mạnh mẽ vào cuộc sống.



Với các hãng điện thoại, công cụ AI hiện cũng được ứng dụng cho hệ sinh thái này khi là trung tâm của mọi kết nối. AIoT hiện đã và đang được các hãng chú trọng cho bức tranh doanh thu tỷ USD ở các mảng liên quan như dịch vụ nền tảng, quảng cáo, giải trí...



Ở mảng xe trong nước, công cụ AI tiếp tục là sân chơi của những tên tuổi như Vingroup, FPT, Zalo... khi đã và đang từng bước cải tiến trợ lý ảo cho người dùng. Từ việc điều khiển, cảnh báo..., cho thấy tiện ích AI đang thật sự hữu ích cho cuộc sống hiện đại khi được mang lên rất nhiều thương hiệu tin dùng.



Lĩnh vực Automotive hiện cũng được FPT chú trọng khi không chỉ phát triển trong nước, mà còn đẩy mạnh thị trường nước ngoài cho doanh số lên đến hàng chục tỷ USD, từng bước tạo cú hích giúp AI ngày càng ứng dụng mạnh mẽ vào đời sống.