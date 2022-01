Nhiều cô gái xinh đẹp lấy mác sinh viên, nhân viên công sở bán dâm giá 3-10 triệu đồng

Theo công an, Kiên và Quân lập nhiều tài khoản trên ứng dụng Telegram để liên lạc, liên hệ trên nhóm với gái mại dâm và khách mua dâm. Theo thỏa thuận, Quân tìm "Baby" có nhu cầu bán dâm trên mạng xã hội và thỏa thuận giá bán dâm cho khách từ 3-5 triệu đồng/lượt (có thể thêm lượt hoặc qua đêm và số tiền sẽ tăng tùy theo nhu cầu). Sau khi bán dâm, "Baby" phải trả 30% trên tổng số tiền nhận của khách cho Quân và Kiên.

Công việc của Kiên là liên hệ với các "Baby" để nhận ảnh, thông tin sau đó sử dụng tài khoản để đăng lên nhóm Telegram "D… and sexies".

Ngoài các hoạt động trên nhóm "D… and sexies", Bùi Anh Quân còn quản lý nhóm "L… and sexies", "L… and sexies Vip", "L… chating group", với hơn 700 bài đăng liên quan đến "Baby". Quân hưởng 30% số tiền bán dâm và chia cho Phạm Sỹ An 15% đối với "Baby" do An tìm được. Phạm Sỹ An là sinh viên Đại học, ở trọ cùng Quân tại phường Đức Thắng, Bắc Từ Liêm.

Để khai thác nguồn "Baby", Nguyễn Trung Kiên, Bùi Anh Quân và Phạm Sỹ An còn tham gia nhiều hội nhóm trên mạng xã hội (Tinder, Telegram) và kết hợp với các mối quan hệ xã hội để lôi kéo, dụ dỗ các "Baby" tham gia đường dây mua bán dâm nêu trên.