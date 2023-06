Nhiều cô gái bị cưỡng đoạt tài sản vì thế chấp ảnh khỏa thân để vay tiền

Đến ngày 30/4, chị D.L chuyển trả vào tài khoản mạng tên Nguyễn Đức Anh 6 lần với tổng số tiền là 4,95 triệu đồng (gồm cả tiền gốc, lãi và tiền phạt do có những ngày trả chậm) và tất toán khoản vay theo thỏa thuận.

Qua điều tra, phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an TP Đà Nẵng, Công an quận Liên Chiểu xác định, bắt giữ thủ phạm là Nguyễn Đức Anh.

Anh khai nhận, ngoài chị D.L còn có nhiều nạn nhân là cô gái có nhu cầu vay tiền bị đối tượng khống chế, đăng ảnh làm nhục, cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đề ai là nghị các nạn nhân của Anh, liên hệ với Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận để cung cấp thông tin, hỗ trợ công tác điều tra.

CHÂU THƯ