Nhiều chuyến bay về miền Trung phải chuyển hướng hạ cánh ở Nội Bài

Tại sân bay Tân Sơn Nhất - TPHCM, có 5 chuyến bay bị ảnh hưởng do thời tiết xấu tại Vinh và Thanh Hóa. Ngày 26/1, các chuyến bay gồm VN1272 từ TPHCM đi Vinh và VN1260, VN7294, VJ212, BL6434 từ TPHCM đi Vinh cũng đã được khai thác trở lại.

Ngoài ra, chuyến bay VN7260, VN7268 của Vietnam Airlines cũng chuyển hướng hạ cánh tại Nội Bài do thời tiết xấu tại Vinh. Hãng hàng không sau đó đã hỗ trợ tiền bồi thường, phục vụ, bố trí chỗ nghỉ và chuyển khách ở lại sân bay lên chuyến bay VN8715 từ Nội Bài đi Vinh, cất cánh ngày 26/1. Một số hành khách được hỗ trợ thiện chí và về Vinh bằng đường bộ.

Đại diện các hãng hàng không cho biết an toàn tuyệt đối cho hành khách và chuyến bay luôn được hãng hàng không đặt lên hàng đầu. Thời tiết xấu là lý do bất khả kháng và trường hợp cần thiết phải thay đổi kế hoạch khai thác để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Theo đại diện Vietnam Airlines, để đảm bảo quyền lợi cho những hành khách bị ảnh hưởng, hãng phục vụ hành khách ăn uống tại phòng chờ đối với các chuyến bay bị chậm từ 2 tiếng trở lên và hỗ trợ chi phí đường bộ đối với các chuyến bay buộc phải hủy do thời tiết xấu. Hãng này khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến, đi từ các sân bay tại khu vực miền Bắc trong thời gian này nên thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình thời tiết và thông tin về lịch bay.