Nhiều cây xăng đóng cửa, người tiêu dùng lo không mua được xăng dầu

Đặc biệt, sự kiện nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đứng trước nguy cơ phải dừng hoạt động do khó khăn về tài chính, điều này tác động rất lớn đến nguồn cung xăng dầu trong nước.

Theo ghi nhận của Báo Tuổi Trẻ, tại cửa hàng xăng dầu Nguyễn Văn Việt, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, An Giang ngày 7-2 vẫn "cửa đóng then cài" sau khi có đơn gửi chính quyền xin nghỉ bán từ ngày 5-2. Lý do chính là cửa hàng lấy xăng 95 giá 24.560 đồng/lít, bằng với giá bán ra 24.560 đồng/lít, lỗ chi phí nên xin nghỉ bán.

Một số cửa hàng bán lẻ như cửa hàng xăng dầu số 58 thuộc Công ty cổ phần dầu khí Mê Kông, ở phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc treo bảng "hết xăng 95". Nhân viên tại đây cho biết cửa hàng này đã hết xăng 4 ngày nay. Hiện tại chỉ còn bán xăng E5 nhưng lượng còn rất ít.

Ông Nguyễn Ngọc Thới - giám đốc DNTN An Kiên - cho biết trước đây ông bán có chiết khấu từ 200 - 1.000 đồng/lít xăng. Nhưng hiện một số đầu mối lỗ nên không có "hoa hồng", khiến các cửa hàng bán xăng đều thua lỗ 300 - 500 đồng/lít.

Tại Hà Nội, ngày 7-2 không có hiện tượng cây xăng phải nghỉ bán, chỉ rải rác một số cửa hàng treo biển bán theo khung giờ.