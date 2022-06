Nhiều ca sốt xuất huyết nguy kịch vì thiếu dịch truyền, Việt Nam lên kế hoạch sản xuất

Đáng nói, nhiều ca nặng có thể hồi sức ở tuyến tỉnh nhưng vì tỉnh thiếu dung dịch cao phân tử nên bắt buộc phải chuyển lên TP.HCM. “Hiện nay chúng tôi vẫn chịu được nhưng vài tháng tới khi sốt xuất huyết vào đỉnh dịch thì không chắc chắn”, BS Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới chia sẻ.

Bệnh nhân sốt xuất huyết tại hành lang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới.

Tình trạng tương tự xảy ra với Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện, từ đầu năm đến nay đơn vị này đã tiếp nhận hơn 4.500 trẻ đến khám do mắc sốt xuất huyết và gần 2.000 trường hợp nội trú.



Mới đây, 3 bệnh nhân sốt xuất huyết tại Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi đều tử vong sau khi chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy.



Ngay sau đó, Sở Y tế TPHCM đã tổ chức họp, đánh giá nguy cơ và nhận thấy thời gian di chuyển từ Củ Chi vào trung tâm TP tốn hơn 2 giờ, không an toàn cho người bệnh sốt xuất huyết nặng.



Trong khi đó, Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi có nhân sự chủ yếu là bác sĩ trẻ, những người có kinh nghiệm hiện đã nghỉ hưu hoặc chuyển đi nơi khác. Về trang thiết bị, bệnh viện có đầy đủ máy thở, phương tiện lọc máu.



Do đó, ngoài tập huấn lại chuyên môn, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới sẽ hỗ trợ hội chẩn khi có ca bệnh nặng, điều trị ngay ở tuyến dưới, tránh chuyển viện nguy hiểm cho người bệnh.



Sẽ sản xuất dung dịch cao phân tử tại Việt Nam



Một vấn đề nổi cộm được đề cập nhiều lần là thiếu dịch truyền cao phân tử Dextran. Không chỉ TP.HCM mà tất cả các tỉnh phía Nam đều gặp khó vì hết dịch truyền này, phải thay thế bằng HES 130. HES 130 hiệu quả không cao bằng Dextran và chưa được Bảo hiểm y tế thanh toán.



Bộ Y tế khẳng định sẽ sớm bổ sung các hướng dẫn cần thiết để thanh toán BHYT với dịch truyền HES 130, giúp bác sĩ yên tâm điều trị cho bệnh nhân trong bối cảnh thực tế.



Đại diện Cục quản lý Dược cho hay, hiện đang cố gắng để có dung dịch cao phân tử Dextran sớm nhất cho thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, phải chờ từ 6-9 tháng sau khi đặt hàng do Công ty dược phẩm Otsuka tại Thái Lan không có hàng sẵn.