Nhiều bí mật gây sốc về cái chết của Marilyn Monroe

Một trong những cuốn sách gây tranh cãi nhất hiện nay là Ask Not: The Kennedys and the Women They Destroyed (tạm dịch là Đừng hỏi: Gia đình Kennedy và những phụ nữ họ hủy hoại) của Maureen Callahan, tác giả kiêm nhà báo của Daily Mail.

Cuốn sách được mô tả là bóc trần bộ mặt thật của gia đình Kennedy vốn gắn liền với sự giàu có, quyền lực, quyến rũ và tính chính trực. Trong đó, tác giả Maureen Callahan tiết lộ lịch sử bạo lực, lạm dụng tình dục và chủ nghĩa phân biệt giới tính của những người đàn ông trong gia đình Kenedy, từ đó lấy lại danh dự cho những phụ nữ và bé gái bị họ hủy hoại.

Mối tình sai trái

Cuốn tiểu sử dự kiến lên kệ vào ngày 2/7 nhưng đã gây xôn xao dư luận với những đoạn trích “nhá hàng” trước. Gây chú ý hàng đầu phải kể đến việc Callahan đi sâu vào bí ẩn cái chết của huyền thoại Hollywood Marilyn Monroe.

Theo tác giả sách bán chạy của New York Times, khởi nguồn cho bi kịch của mỹ nhân tóc vàng là mối quan hệ phức tạp giữa hai người đàn ông trong gia đình Kennedy quyền lực bậc nhất nước Mỹ, cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và em trai Robert F. Kennedy (còn được gọi là Bobby). Đáng nói, hai chính trị gia này đều đã có gia đình.



Marilyn Monroe đứng cạnh hai anh em nhà Kennedy trong bữa tiệc sinh nhật cựu Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và em trai Robert F. Kennedy vào tháng 5/1962. Ảnh: Getty Images.

Marilyn lần đầu gặp ông JFK vào năm 1954 tại một bữa tiệc ở Hollywood. Kể từ đó, nữ diễn viên dấn thân vào cuộc tình sai trái. Bác sĩ tâm lý riêng của Marilyn rất để tâm đến tình huống này. Chuyên gia giấu tên cho biết đã cố gắng giúp người đẹp không quá cô đơn và dính líu đến những người có tính hủy diệt cao.

Vào ngày 19/5/1962, Marilyn hát bài Happy Birthday cho ông JFK trong buổi biểu diễn nổi tiếng tại Madison Square ở thành phố New York, Mỹ.