Nhiệt độ xuống -2 độ C, Hà Giang xuất hiện băng giá

Đối với ngành giáo dục, các trường chủ động cơ sở vật chất nhà ở bán trú, phòng học; chủ động theo dõi tình hình thời tiết để thông báo và hướng dẫn phụ huynh giữ ấm cho con trước khi đến lớp. Đối với học sinh bán trú, thầy, cô giáo thường xuyên đôn đốc các em trong việc mặc ấm, giữ vệ sinh cá nhân.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết lúc 6h sáng 25/1, nhiệt độ tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ghi nhận được là -2,6 độ C, thấp hơn 0,1 độ C so với một ngày trước. Đây vẫn là khu vực có mức nhiệt thấp nhất trong số các trạm quan trắc nhiệt độ tại miền Bắc.

Tại nhiều khu vực núi cao, nhiệt độ quan trắc được ở mức tương đương một ngày trước. Những điểm có mức nhiệt dưới 5 độ C bao gồm: Mộc Châu (Sơn La), Sapa (Lào Cai), Đồng Văn (Hà Giang), Trùng Khánh (Cao Bằng)...