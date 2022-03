Nhiệt độ Nam Cực cao kỷ lục chưa từng thấy

Các chuyên gia từ cơ sở nghiên cứu Concordia ở Dome C của Nam Cực, nằm ở độ cao 3.000m so với mức nước biển, đã đo được nhiệt độ ở mức cao kỷ lục -11,5 độ C trong ngày 18/3.

Đây được coi là mức cao kỷ lục được ghi nhận ở thời điểm mà thông thường, nhiệt độ sẽ giảm khi mùa Hè ở phía Nam kết thúc. Khu vực phía Đông của Nam Cực đã ghi nhận những mức nhiệt cao bất thường trong tuần này, cao hơn khoảng 30 độ C so với mức nhiệt thông thường. Trong tháng Ba này, trạm quan sát Dumont d'Urville ở Nam Cực cũng liên tục ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục, có lúc lên 4,9 độ C trong thời điểm mà thông thường nhiệt độ đã giảm xuống mức âm. Các chuyên gia đánh giá hình thái thời tiết ấm áp bất thường đánh dấu "sự kiện lịch sử". Trạm Dumont d'Urville ở Nam Cực. Ảnh: VIỆN CÔNG NGHỆ TOKYO Nhà khoa học địa chất Jonathan Wille chia sẻ trên Twitter rằng mức nhiệt đo được ở Concrodia đã cao hơn mức kỷ lục trước đó 1,5 độ C. Ông gọi đây là một dạng hình thái thời tiết cực đoan giống như đợt sóng nhiệt Tây Bắc Thái Bình Dương 2021 mà giới khoa học chưa từng nghĩ sẽ xảy ra. Các mức nhiệt cao chưa từng có được ghi nhận sau khi trung tâm dữ liệu băng và tuyết quốc gia Mỹ cho biết diện tích băng trên biển Nam Cực đã giảm xuống mức 2 triệu km2 vào cuối tháng 2. Đây là lần đầu tiên diện tích băng tại khu vực giảm tới mức này kể từ năm 1979. Năm 2020, Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) trực thuộc Liên Hiệp Quốc xác nhận mức nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay ở Nam Cực đại lục là 18,3oC, được ghi nhận ở Đài Nghiên cứu Esperanza hôm 6/2/2020.