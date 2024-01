Nhiệt độ giảm mạnh, miền Bắc mưa rét

Sáng 3/1, không khí lạnh tăng cường ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó tác động đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 3-4.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết trong hôm nay, thời tiết miền Bắc mưa rào rải rác và có dông. Đồng thời, nhiệt độ tại đồng bằng giảm xuống ngưỡng thấp nhất 15-18 độ C, vùng núi 12-14 độ C, khu vực núi cao có nơi dưới 8 độ C.

Từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, mưa rào và dông cũng xuất hiện kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.