Nhiệt độ điều hòa để bao nhiêu là lý tưởng? Nắm vững kiến thức này sẽ thoải mái sử dụng không sợ bị hao tốn điện

Mang lại sự thoải mái

Cơ thể con người thích cảm giác thoải mái, không lạnh cũng không nóng. Các chuyên gia khuyến cáo, nhiệt độ điều hòa không khí luôn được điều chỉnh ở mức chênh lệch 8ºC giữa bên trong với bên ngoài là lý tưởng nhất. Có nghĩa là, nếu trên đường phố đánh dấu 30ºC, lý tưởng nhất là điều hòa nhiệt độ được điều chỉnh ở mức tối đa là 22ºC. Nếu trời đã lạnh và nhiệt kế đánh dấu 12ºC, thiết bị nên được đặt ở mức tối đa là 20ºC.

Nhiệt độ điều hòa không khí bao nhiêu là tốt nhất?

Nhiệt độ điều hòa không khí tối ưu vào mùa hè

Vào mùa hè, điều hòa không khí bắt đầu hoạt động mạnh hơn. Hầu hết mọi người không chỉ muốn làm mát căn phòng ngay lập tức. Đó là lý do tại sao nhiều người thường đặt máy lạnh hoạt động ở nhiệt độ thấp nhất có thể, thường là khoảng 16ºC hoặc 17ºC. Tuy nhiên, đây là một sai lầm lớn có thể gây ra hậu quả cho sức khỏe và túi tiền của bạn. Sự khác biệt giữa nhiệt độ bên trong và bên ngoài quá lớn sẽ gây ra sốc nhiệt, có thể bị dị ứng... Do đó, nhiệt độ lý tưởng của điều hòa không khí trong mùa hè phải là 23ºC, để đạt được nhiệt độ dễ chịu, hoặc thấp hơn 8ºC so với nhiệt độ bên ngoài.