Nhiệt điện Nghi Sơn 1 đang phát điện tối đa, thủy điện Hòa Bình vận hành với công suất biến đổi liên tục

Theo Giám đốc Nhà máy thủy điện Hòa Bình, do phát liên tục nên lượng nước tại hồ chỉ còn 102m. Mức nước này thấp hơn so với mực nước dâng thông thường 15m và chỉ còn cách mực nước chết 22m. Trong khi đó, lượng nước về hồ là 40m3/giây - mức không đáng kể mặc dù những ngày qua có mưa, song không cải thiện được nhiều.

“Thủy điện Hòa Bình đang khai thác chế độ linh hoạt, phù hợp đáp ứng nhu cầu của hệ thống”- ông Phạm Văn Vương nhấn mạnh và cho biết thêm, do thủy điện Hòa Bình vừa đảm bảo công suất, vừa đảm bảo sản lượng nên không thể khai thác cấp tập. “Nếu thủy điện khai thác tối đa, sau 2-3 ngày, cột áp định mức không còn đảm bảo, khả năng phát công suất tối đa của thủy điện Hòa Bình cũng bị hạn chế, dẫn đến khó khăn trong việc điều hành hệ thống. Nếu phát tối đa, liên tục thì chỉ sau được 12-13 ngày khi đó Thủy điện Hòa Bình sẽ về mực nước chết”- ông Phạm Văn Vương lưu ý.

Cũng theo ông Phạm Văn Vương, với việc vận hành trong ngày công suất biến đổi liên tục. Việc thường xuyên thay đổi chế độ khởi động, dừng sẽ không tốt cho tổ máy, tuy nhiên, nhiệm vụ của chúng tôi là không để xảy ra hư hỏng nào và việc cấp nước cho hạ du vẫn đảm bảo.

Theo các kỹ sư của Nhà máy thủy điện Hòa Bình, do tình hình chung của cả nước điện năng đang thiếu nên việc vận hành các nhà máy, nhà máy thủy điện Hòa Bình luôn căng thẳng. Ông Đỗ Quang Bính - Trưởng ca vận hành, Nhà máy thủy điện Hòa Bình - cho biết, do thiếu điện nên số lệnh của điều độ so với thời kỳ bình thường tăng lên rất nhiều. Bình thường một ca trực thì khoảng 5-10 cuộc gọi từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia nhưng những ngày này, bình quân trên 30 cuộc gọi từ Trung tâm điều độ...

Hiện nay, lưu lượng nước về các hồ thủy điện phía Bắc có phần cải thiện, tăng 28%. Tuy nhiên, ngoại trừ thủy điện Hòa Bình, việc huy động tại các nhà máy thủy điện lớn đa mục tiêu vẫn bị hạn chế để dự phòng các ngày nắng nóng sắp tới.