Nhiễm biến thể BA.5 người bệnh có triệu chứng gì?

Theo Independent, vào tháng 4, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã xem xét dữ liệu về BA.4 và BA.5 để đánh giá mức độ lây nhiễm hoặc nguy hiểm so với các biến thể trước đó. WHO đã thêm 2 biến thể phụ trên vào danh sách giám sát.

Trong khi đó, Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh châu Âu lần lượt dán nhãn BA.4 và BA.5 là “các biến thể gây lo ngại” vào giữa tháng 5.

Viện Robert Koch (RKI) là cơ quan phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh của Đức. Mới đây, RKI đã xác nhận dòng phụ BA.5 của Omicron đã trở thành biến thể chiếm ưu thế ở Đức, chiếm khoảng một nửa số ca mắc mới.

Ước tính, BA.4 và BA.5 gây ra khoảng 35% ca nhiễm Covid-19 mới ở Mỹ vào tuần 3 tháng 6, so với 29% của tuần trước đó.