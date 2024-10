Nhảy từ tầng 5 trung tâm thương mại, cô gái tử vong

Cô gái 17 tuổi chạy xe đạp điện đến một trung tâm thương mại ở TP Mỹ Tho rồi đi lên tầng 5, leo khỏi lan can kính và nhảy xuống tầng trệt. Khi đưa đến bệnh viện, nạn nhân đã tử vong. Ngày 1/10, Công an TP Mỹ Tho (Tiền Giang) cho biết đang điều tra vụ cô gái tử vong ở một trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố. Danh tính nạn nhân được xác định là N.L.A.V. (17 tuổi, ở TP Mỹ Tho). Trung tâm thương mại, nơi cô gái tử vong (Ảnh: CTV). Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h cùng ngày, V. chạy xe đạp điện đến một trung tâm thương mại ở phường 1, TP Mỹ Tho. Tại đây, V. đã gửi xe ở tầng hầm của trung tâm thương mại, sau đó đi lên tầng 5 rồi bất ngờ leo ra lan can kính, nhảy xuống tầng trệt. Nạn nhân sau đó được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang cấp cứu nhưng đã tử vong. Nhận tin báo, Công an TP Mỹ Tho đã đến hiện trường phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ việc.