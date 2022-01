Nhảy đỉnh là thế, Vương Nhất Bác liệu vẫn 'lép vế' Nhậm Gia Luân?

Cụ thể, theo đoạn clip ghi lại phân cảnh Vương Nhất Bác và Nhậm Gia Luân thể hiện kỹ năng nhảy đôi hết sức ấn tượng từ động tác cho đến thần thái trên nền nhạc bản hit Day By Day của T-Ara.

Với thần thái sân khấu tốt, Nhậm Gia Luân và Vương Nhất Bác đã kết hợp vũ đạo vô cùng khớp và hoàn hảo, được đánh giá là "một chín một mười".

Clip: Nhậm Gia Luân nhảy cùng Vương Nhất Bác được đánh giá "một chín một mười"

Nhưng ngay sau đó, "giang cư mận" nhanh chóng phát hiện ra đây là màn trình diễn khác của Vương Nhất Bác và Nhậm Gia Luân, được fan lồng vào ca khúc của T-Ara! Ai mà ngờ được động tác của cặp đôi trùng khớp với tiết tấu bài hát, mang đến cảm giác giống như đang trình diễn thật sự như vậy!