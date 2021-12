Nhật Kim Anh U40 vẫn thi boxing, Mai Ngô phát ngôn gây cười

Người mẫu Mai Ngô.

Trong buổi họp báo, người mẫu Mai Ngô khiến nhiều người bật cười vì thừa nhận sợ đau, sợ bị bầm, méo mũi vì chưa từng đánh nhau từ nhỏ. Tuy nhiên, cô nghĩ những nghệ sĩ khác từng chỉnh sửa trên gương mặt sẽ sợ hơn cô vì tham gia chương trình đối kháng trực tiếp có thể gây nguy hiểm cho các bộ phận từng đụng chạm dao kéo.