Nhật Kim Anh để lộ vòng 2 lùm lùm, mang bầu hay 'bé mỡ'?

Ảnh từng gây xôn xao trên các diễn đàn, cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa Lợi Trần và mẹ ruột của đàn chị.

Mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao khi xuất hiện đoạn clip hát hò của Nhật Kim Anh tại nhà riêng. Chuyện sẽ không có gì đáng nói, cho đến khi nữ ca sĩ khiến khán giả hoài nghi về việc cô đã có tin vui lần 2?

Your browser does not support the video tag.

Nhật Kim Anh để lộ vòng 2 lùm lùm như mang bầu

Trong đoạn clip, Nhật Kim Anh xuất hiện trước ống kính với nhan sắc vẫn rất trẻ trung dù không make-up hay làm tóc chỉn chu.