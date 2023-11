Nhặt được ví người Nhật đánh rơi, hai công nhân Việt đạp xe đến trả tận nhà

Khoảng 4h ngày 12/11, trên đường về nhà, anh Nguyễn Văn Tấn (29 tuổi) cùng hai người bạn Nguyễn Phúc Huy (26 tuổi) và Nguyễn Văn Ly (32 tuổi) nhặt được một chiếc ví gần công viên Daimon, đoạn giao khu tổ hợp Kamishin Plaza (Osaka, Nhật Bản).

Nhìn thoáng qua, Huy phát hiện bên trong chiếc ví ngoài tiền mặt còn có giấy tờ tùy thân, trong đó một chiếc thẻ ghi địa chỉ của người chủ.

"Sau khi tra địa chỉ trên bản đồ, chúng tôi nhận ra vị trí gần nhà mình, chỉ mất 5 phút đạp xe", anh nói.