Nhát dao cạn tình trên luống rau quế

Gã con rể "ma men" Có người vợ tảo tần và 2 đứa con đang tuổi ăn, tuổi lớn, thế nhưng Trương Văn Tấn (SN 1978, ngụ xã Tân Quới, H.Bình Tân, Vĩnh Long) lại không chí thú làm ăn để chăm chút cho gia đình mình. Ngược lại, hắn cứ lêu lổng, triền miên nhậu nhẹt say khướt. Ở khu vực ấp Tân Thạnh (xã Tân Quới), Tấn được mọi người ví von như "Chí Phèo thời hiện đại". Không chỉ vậy, gã "ma men" còn có thói vũ phu. Mỗi lần nhậu say khật khưỡng trở về nhà, hắn lại lôi vợ, con ra chửi bới, đánh đập thẳng tay. Những lúc như thế, chị Trần Thị Ánh (vợ Tấn) đành phải cắn răng chịu trận, bởi hắn khóa cửa nên người khác không thể vào can ngăn. Không thể tiếp tục chịu đựng những trận đòn của người chồng suốt ngày say xỉn, một ngày giữa năm 2016, chị Ánh đành dứt áo ra đi. Để có tiền lo cho con ăn học, chị bỏ quê đến thành phố, xin vào phụ việc trong một quán cơm. Người vợ những tưởng sẽ được yên ổn làm ăn khi rời xa người chồng vũ phu.

Đi tìm vợ nhưng không gặp, Tấn chạy sang nhà cha mẹ vợ ở gần đó để quấy rối. Hắn tỏ ra hậm hực, chửi bới cả cha mẹ vợ vì cho rằng họ xúi giục vợ mình bỏ đi. Thậm chí có lần Tấn còn lớn tiếng đòi chém chết cha vợ là ông Trần Văn Khai (61 tuổi, ngụ cùng xã), vì nghĩ ông "giấu" con gái, không cho hắn liên lạc với vợ. Khoảng 15 giờ ngày 15-8-2016, khi đang lúi húi làm cỏ trên ruộng rau quế, ông Khai thấy gã con rể chạy xe máy đến với gương mặt đỏ như gấc vì men rượu. Vừa gạt chống xe, hắn lớn tiếng gây sự: "Ba kêu vợ con về cuốc khoai, để sắp nhỏ ở nhà tội nghiệp tụi nó. Ba không thương con thì cũng thương tụi nhỏ chứ...". Sau vài câu qua lại, Tấn rút dao thủ sẵn trong người ra, lớn tiếng đòi giết ông Khai nếu không chịu gọi con gái về. Biết gã con rể rất hung hăng khi đã say xỉn, lại thấy hắn cầm hung khí, ông Khai liền bỏ chạy. Tuy nhiên, Tấn đuổi theo, đâm một nhát vào hông, khiến ông Khai gục xuống. Gây án xong, đối tượng cầm dao dính máu, lên xe lái đi. Trương Văn Tấn Trương Văn Tấn

Sự việc diễn ra trước mắt nhiều người dân cùng làm đồng cạnh ruộng rau của ông Khai, nhưng không ai kịp can ngăn. Mặc dù được người dân nhanh chóng đứa đến trạm y tế rồi được chuyển tới bệnh viện cấp cứu, song do vết thương quá nặng dẫn đến mất máu cấp, nạn nhân tử vong ngay sau đó. Biết không thể trốn chạy, đến chiều tối cùng ngày, Tấn tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận tội lỗi của mình.