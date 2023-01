Nhật Bản ứng dụng AI chống tin giả

Lực lượng Phòng vệ mặt đất và Phòng vệ hải quân cũng sẽ thành lập một đơn vị thông tin riêng trong các năm tới, sở hữu năng lực truyền thông và không gian mạng.

Chiến tranh nhận thức nổi lên như một vấn đề gây lo ngại trên toàn cầu. Gần đây nhất, tin giả về việc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy chạy trốn khỏi Kyiv đã lan truyền trên mạng ngay sau khi Nga tấn công Ukraine đầu năm 2022.

Một số quốc gia đã có cơ chế để chống lại chiến tranh nhận thức. Tại Mỹ, Cơ quan An ninh hạ tầng và an ninh mạng được giao nhiệm vụ theo dõi và cảnh báo công chúng về tin giả. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp năm 2018 để trừng phạt các thế lực nước ngoài can thiệp đến bầu cử Mỹ, bao gồm đóng băng tài sản tại Mỹ của họ.