Nhật Bản, châu Âu cũng có cao tốc 2 làn xe nhưng vẫn an toàn

Đề cập vụ tai nạn nghiêm trọng ngày 18/2 trên tuyến Cam Lộ- La Sơn, TS. Phan Lê Bình - chuyên gia giao thông cho rằng, nguyên nhân chính xác của vụ việc cần có kết luận từ phía công an. Tuy nhiên, ban đầu dựa theo trích xuất camera hành trình có thể thấy vụ tai nạn xuất phát từ ý thức của người tham gia giao thông.

“Qua hình ảnh của camera hành trình có thể thấy 100% lỗi gây ra tai nạn là do cách điều khiển phương tiện thiếu an toàn của tài xế xe con. Người này đã không quan sát, không làm chủ được tốc độ khi vượt xe đầu kéo", ông Bình đánh giá.

Ông cho rằng, bất cứ tuyến đường nào cũng có khả năng mất an toàn - phụ thuộc vào hành vi của người điều khiển phương tiện.

Nêu so sánh, ông Bình cho biết, ở Nhật Bản hay một số nước châu Âu cũng có những tuyến cao tốc 2 làn xe tương tự cao tốc Cam Lộ - La Sơn nhưng vẫn được đánh giá là đảm bảo an toàn vì tài xế luôn ý thức và chấp hành các quy tắc an toàn.

Tuy nhiên, một chuyên gia giao thông khác cũng nhấn mạnh, phương án thiết kế 2 làn xe chỉ nên được áp dụng trên những tuyến đường nối đến các vùng xa, lưu lượng giao thông thấp.