Nhập viện gấp vì không nghe lời bác sĩ

Theo dữ liệu do Hội Sản phụ khoa Mỹ (ACOG) công bố năm 2020, nếu không được điều trị thích hợp, phụ nữ mang thai bị suy giáp có thể gặp một số biến chứng như sảy thai; thai lưu; tiền sản giật, sản giật; sinh non; nhau bong non và các bất thường về phát triển tâm thần kinh ở trẻ sơ sinh.

Để phòng ngừa tình trạng suy giáp trong thai kỳ, thai phụ và phụ nữ chuẩn bị mang thai cần bổ sung nhóm thực phẩm giàu i-ốt trong chế độ ăn hằng ngày như rau dền, rau mồng tơi, sữa, muối i-ốt, rong biển… Cần lưu ý khi dùng các thực phẩm giàu chất xơ và đậu nành có thể làm giảm hấp thu i-ốt.

Phụ nữ trước khi mang thai cần khám tiền sản để phát hiện sớm và điều trị những bệnh lý trước mang thai, đặc biệt là các rối loạn về tuyến giáp nếu có biểu hiện lâm sàng. Người bệnh đã được chẩn đoán suy giáp cần tuân thủ theo lịch khám để điều chỉnh liều levothyroxine phù hợp với sự phát triển của thai nhi.