Nhập viện cấp cứu, Lý Gia Hân vẫn bị chửi bới ‘cướp chồng’

Lý Gia Hân hạnh phúc bên người chồng tỷ phú hiện tại.

Sau cuộc tình ồn ào, Lý Gia Hân gặp và yêu tỷ phú Hứa Tấn Hanh. Vị doanh nhân vốn là con trai ông Hứa Thế Huân - người từng giữ chức chủ tịch một số công ty xây dựng, ngân hàng lớn. Khi ông Hứa Thế Huân qua đời đã để lại khối tài sản khoảng 40 tỷ HKD (5,1 tỷ USD). Cũng vì đều yêu và cưới người có tiền, nàng hậu nhiều năm qua luôn bị mang tiếng "đào mỏ". Trước những tin đồn không hay, cô đều chọn thái độ im lặng.

Lý Gia Hân sinh năm 1970, cô tham gia cuộc thi thi nhan sắc năm 1988, được truyền thông Hoa ngữ gọi là 'Hoa hậu đẹp nhất Hong Kong'. Sau danh hiệu trên, cô lấn sân diễn xuất, gây dấu ấn qua các phim: Phương Thế Ngọc, Lộc Đỉnh Ký 2, Đọa lạc thiên sứ, Hải thượng hoa, Nguyên Chấn Hiệp...

Thúy Ngọc