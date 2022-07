Nhanh chóng trao trả chiếc ví chứa 400 triệu đồng bị bỏ quên ở sân bay

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đội an ninh đã mời khách nam về phòng xử lý vụ việc; phối hợp với lực lượng an ninh hàng không trong ca trực đấu tranh làm rõ và yêu cầu trao trả lại đầy đủ số tiền 320 triệu đồng cho vị khách là chủ nhân của số tiền.

Chủ nhân của phòng bì 320 triệu đồng kiểm tra lại tài sản được bàn giao trước sự chứng kiến của nhân viên an ninh (Ảnh: NIA).

Trong ca trực tối ngày 21/5, khi đang thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn giao thông và duy trì an ninh trật tự tại sảnh A, B - tầng 1 nhà ga hành khách T1, anh Nguyễn Văn Thưa - nhân viên Đội An ninh kiểm soát sân đỗ ô tô - phát hiện một ví cầm tay màu đen không xác định được chủ tại sảnh A, tầng 1 nhà ga hành khách T1. Sau khi quan sát và xác định đây là hành lý vô chủ, anh Thưa đã báo cáo cán bộ trực Đội, phối hợp với lực lượng an ninh cơ động đến tiếp nhận, xử lý đúng quy trình an ninh.

Kiểm tra cho thấy trong hành lý để quên có nhiều tài sản giá trị lớn lên tới hơn 400 triệu đồng, trong đó có gần 320 triệu đồng, hơn 3.000 USD và 2 miếng kim loại màu vàng 9999. Lực lượng an ninh đã tìm số điện thoại trong hành lý của khách và liên hệ trao trả cho chủ tài sản.