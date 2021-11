Nhân viên y tế cần mẫn gội đầu, cắt móng tay... tri ân người bệnh

Vượt khó khăn chồng chất, bác sĩ quyết "hạ tầng" cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch SKĐS - Bước vào Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) đặt tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang, xen lẫn tiếng máy móc là những tràng ho dài, khản đặc không ngớt của các bệnh nhân COVID-19. Nơi đây các y bác sĩ hiện đang chiến đấu giành giật sự sống cho 90 bệnh nhân có diễn biến nặng, nguy kịch.

