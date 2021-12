Nhân viên trạm y tế xã livestream cảnh xé áo blouse vứt trước cổng cơ quan

Your browser does not support the audio element.

Chiều 8/12, trao đổi PV Dân trí, một lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Krông Búk (Đắk Lắk) xác nhận, tại Trạm y tế xã Cư Né có xảy ra vụ việc một nam nhân viên bức xúc quay clip tường thuật trực tiếp trên mạng xã hội cảnh xé và vứt áo blouse trước cổng của đơn vị này.