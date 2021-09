Nhân viên siêu thị, shipper ở TP.HCM được lưu thông từ 5h - 21h30 hàng ngày

Công an TP.HCM giao Trưởng Công an quận 7 và Trưởng Công an huyện Củ Chi phối hợp tham mưu cho Chủ tịch UBND xây dựng phương án tổ chức cho người dân được phép đi chợ 1 tuần/1 lần nhằm đảm bảo yêu cầu kiểm soát và phòng chống dịch COVID-19.

Công an TP.HCM cũng yêu cầu Công an quận 8, Công an huyện Hóc Môn và Công an TP Thủ Đức xây dựng phương án và bố trí lực lượng kiểm soát lưu thông, đảm bảo an ninh trật tự và thực hiện các quy định về an toàn phòng chống dịch COVID-19 tại chợ dầu mối Bình Điền, Hóc Môn và chợ đầu mối Thủ Đức.

KHUẤT NGUYÊN