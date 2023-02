Nhân viên sân bay lợi dụng chức vụ để quay lén ENHYPEN

ENHYPEN gần đây đã đến Philippines do có lịch trình tour diễn MANIFESTO, tuy nhiên ENGENES (tên fandom của nhóm) đang rất bất bình khi họ phát hiện các dấu hiệu cho thấy thành viên trong nhóm bị nhân viên sân bay lợi dụng.

Trong video được fan ENHYPEN lan truyền trên Twitter, có thể thấy một nhân viên sân bay Ninoy Aquino dùng máy quét cầm tay để kiểm tra các idol. Nữ nhân viên an ninh cũng yêu cầu họ kéo khẩu trang xuống.