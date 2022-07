Nhân viên sân bay hối hả làm việc dưới nền nhiệt 60 độ C

Công việc của các kỹ sư tại sân bay diễn ra bình thường trong bất kể điều kiện thời tiết nào (Ảnh: P.Công).

Nhân viên khu bay đang thực hiện bảo trì hệ thống biển báo (Ảnh: P.Công).

Dưới nắng nóng, nhân viên an ninh kiểm soát sân đỗ ô tô giữa các làn phương tiện vây kín căng mình điều tiết giao thông, nhân viên an ninh sân đỗ tàu bay đi tuần tra bằng xe đạp trên đường công vụ, nhân viên đội thiết bị thông tin dẫn đường, đội môi trường khu bay, đội cơ điện đèn sân bay, đội bảo trì sân đường cùng với nhiều nhân viên từ các đơn vị phục vụ mặt đất, nhân viên kỹ thuật máy bay… Tất cả vẫn nỗ lực làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt để phục vụ hàng trăm chuyến bay cất - hạ cánh an toàn tuyệt đối.

Phục vụ chuyến bay dưới thời tiết khắc nghiệt (Ảnh: P.Công).