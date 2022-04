Nhân viên quán karaoke bán ma túy cho khách

Ngày 14/4, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố 2 vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng liên quan đến tụ điểm ma túy tại quán karaoke Level, phường An Sơn, TP Tam Kỳ.

Theo hồ sơ vụ việc, khuya 10/2, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh và Công an TP Tam Kỳ kiểm tra, bắt quả tang 2 nhóm gồm 14 người đang tổ chức tàng trữ, tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy tại 2 phòng của quán karaoke Level. Tang vật thu được tại 2 phòng gồm nhiều gói nilon chứa chất ma túy loại Ketamin và MDMA.

Qua điều tra, công an xác định 2 nhóm đối tượng trên mang ma túy vào quán karaoke để sử dụng và liên hệ với Mai Tây Đức (24 tuổi, trú xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) - nhân viên của quán để mua thêm chất ma túy.