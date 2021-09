Nhân viên quán ăn rủ thêm bạn về trộm tài sản của chủ

Chúng lục tung đồ để trộm

Đến sáng 31-8, Công an P. Ia Kring phối hợp với Công an TP.Pleiku mật phục, bắt gọn Đức và Bảo đang trốn trong khu nhà trọ. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an H. điều tra theo quy định.

Hiện Công an huyện Ia Grai đã thu giữ được phần lớn tài sản do các đối tượng trộm cắp, đồng thời, truy bắt đối tượng Nguyễn Văn Quang.