Nhân viên ngân hàng sa bẫy 'tín dụng đen', vay ngược tiệm cầm đồ

Sau khi nữ nhân viên này bị bắt, 3 đối tượng cho vay nặng lãi cũng bị khởi tố.

Ngày 27/3, tin từ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, liên quan đến điều tra mở rộng vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn do đối tượng Nguyễn Thị Hằng Hà (SN 1995), trú tại xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên gây ra, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú thêm 3 đối tượng về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" theo quy định tại Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bao gồm: Mai Anh Tuấn (SN 1980), trú tại phường Bắc Hà, thành phố Hà Tĩnh - là nhân viên một quán cầm đồ trên địa bàn; Trần Văn Bính (SN 1995), trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Chương (Nghệ An) và Lương Thúy H., (SN 1995), trú tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.