Nhân viên không bán xăng theo can, cửa hàng nói gì?

Người này cũng hỏi rõ lý do tại sao cửa hàng không bán xăng vào can, nữ nhân viên nói "đó là quy định từ trên, có gì không rõ thì gặp chủ cửa hàng".

Theo clip chia sẻ, nam khách hàng cho rằng, ôtô của anh gặp sự cố chết máy, hết xăng, không thể di chuyển đến cây xăng, nên buộc phải mua xăng vào can.

Trao đổi với Lao Động, anh T.T - người chia sẻ clip cho biết, sự việc xảy ra vào ngày 10.9. Thời điểm đó, ôtô của anh trai anh T chết máy và hết xăng nên đã mang can 20 lít đến cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 75 để đổ.

"Khi đổ xăng, anh trai tôi nói rõ là đổ bao nhiêu thì đổ, không nhất thiết phải đổ đầy can. Tuy nhiên, nhân viên cây xăng số 75 nói không bán xăng theo can, đó là quy định, đi bất cứ cây xăng nào cũng sẽ không bán theo can", anh T.T cho hay.