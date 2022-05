Nhân viên khách sạn luôn gõ cửa 3 lần dù biết trong phòng không có ai, vì sao vậy?

Mới đây, một người dùng trên mạng xã hội Tiktok đã chia sẻ video về trải nghiệm của mình ở nhiều khách sạn, khu nghỉ dưỡng ở Việt Nam cũng như nước ngoài.

Điều đáng nói ở đây, đó là nhân viên ở đa phần những nơi anh đi qua đều có một thói quen khi dẫn khách tới nhận phòng. Đó là gõ cửa 3 lần dù biết chắc trong phòng không có ai.

Khách du lịch tò mò với thói quen gõ cửa trước khi vào phòng dù bên trong không có ai của các nhân viên khách sạn. (Video Tiktok Beebee.Travel)

Bên dưới phần bình luận của video, nhiều người tỏ ra tò mò không biết mục đích thật sự của việc làm này là gì. Cũng có nhiều ý kiến khác cho rằng nó mang ý nghĩa về tâm linh, phong thủy, một luật bất thành văn mà khi đến khách sạn nào cũng nên làm.

“Trước mình cũng từng làm lễ tân khách sạn cũng được đào tạo phải làm vậy, kiểu như kỹ năng nghiệp vụ cần thiết ấy.”