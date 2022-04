Nhân viên hờ hững, doanh nghiệp vẫn tấp nập mở rộng văn phòng

Ngày 13/4, CEO Alphabet Sundar Pichai thông báo kế hoạch chi 9,5 tỷ USD cho văn phòng và trung tâm dữ liệu tại Mỹ, tăng từ 7 tỷ USD năm 2021, dù vẫn chưa bằng cam kết 13 tỷ USD trong năm 2019. Trang tin của cộng đồng kinh doanh New York - Crain’s New York Business – cũng đưa tin Meta chuẩn bị thuê thêm gần 28.000m2 của tòa nhà văn phòng tại Manhattan, mở rộng diện tích làm việc tại New York.