Nhân viên đòi nợ thuê dọa cho nổ cả trường tiểu học

Theo lời khai của những người liên quan, Công ty Luật TNHH Pháp Việt có 15 nhóm đòi nợ, mỗi nhóm có 1 nhóm trưởng để theo dõi, đôn đốc, giám sát các nhân viên đòi nợ. Kết quả đòi được nợ sẽ báo lên lãnh đạo, trưởng phòng của công ty để trả lương và thưởng.

Công ty trả lương cho mỗi nhân viên là 6 triệu đồng/tháng, nếu đòi nợ được nhiều sẽ được trả thưởng nhiều.

Cơ quan điều tra đang làm việc với khoảng 133 người và thu giữ 190 CPU máy tính bàn, 1 laptop và nhiều tài liệu lưu trữ liên quan đến vụ án.

Trước đó, ngày 27/2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đang điều tra vụ tổ chức tội phạm “núp bóng” công ty luật để thực hiện hành vi đe dọa, khủng bố nhằm cưỡng đoạt tài sản. Công an khám xét trụ sở Công ty Luật TNHH Pháp Việt (trụ sở tại TP.HCM) do bị can Trần Văn Châu (43 tuổi) và Hồ Quốc Hùng (36 tuổi, cùng là Phó giám đốc) cầm đầu.

