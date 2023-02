Nhân viên Điện Máy Xanh ăn cắp thông tin thẻ tín dụng, chiếm đoạt tiền

Vào cuộc điều tra, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm Công an tỉnh Lâm Đồng xác định Nguyễn Phú Hiển là nghi can nên phối hợp với Công an TP Đà Lạt mời người này lên làm việc.

Tại cơ quan công an, Hiển khai nhận là nhân viên tư vấn chăm sóc bán hàng tại cửa hàng Điện Máy Xanh. Nghi phạm lợi dụng sự mất cảnh giác của chủ thẻ, thu thập thông tin thẻ tín dụng của khách hàng để chiếm đoạt.