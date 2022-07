Nhân viên công ty bất động sản đâm bà chủ quán cà phê cướp vàng

Công an quận 7, TP.HCM vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối tượng Lê Thanh Trọng (25 tuổi, quê huyện Bến Lức, tỉnh Long An) về tội “Cướp tài sản”.

Nghi can Lê Thanh Trọng khi bị bắt giữ. Ảnh: CA

Theo hồ sơ điều tra, Trọng từng uống cà phê tại một quán trên đường số 81, phường Tân Quy, quận 7 nên để ý thấy bà N.T.T.T (62 tuổi, là chủ quán) có đeo nhiều vòng vàng, nữ trang nên nảy sinh ý định cướp tài sản.