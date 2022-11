Nhân viên bị công ty sa thải vì từ chối uống rượu, ngủ chung với đồng nghiệp

Tòa án xác định công ty Cubik Partners đã có nhiều hành động “sỉ nhục và xâm phạm” như khích lệ hành vi tình dục bừa bãi và bắt ép nhân viên ngủ cùng đồng nghiệp.

Trong phán quyết được công bố hôm 9/11, Tòa thượng thẩm tối cao Pháp xác nhận công ty Cubik Partners đã đưa ra lý do anh T không tham gia vào các giá trị “vui vẻ” của công ty, và có “thái độ chê bai” để sa thải nam nhân viên. Tòa án khẳng định đây là hành vi sa thải người lao động trái phép của công ty Cubik Partners.

Theo tòa án, anh T đã thực hiện “quyền tự do cá nhân” khi từ chối tham gia các hoạt động tập thể của công ty, và việc thể hiện “sự tự do cơ bản” không thể là lý do để bị sa thải.