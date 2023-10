Nhân viên bảo dưỡng máy bay ở sân bay Tân Sơn Nhất tiếp tay buôn lậu iPhone

Ngày 8/10, Cơ quan CSĐT (PC01), Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam Lê Văn Ngọc (43 tuổi, quận Gò Vấp) và Nguyễn Anh Tuấn (33 tuổi, quận Bình Tân) về tội buôn lậu.

Cơ quan CSĐT cũng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thúy Nga (29 tuổi, quận Bình Tân), là vợ của bị can Tuấn với vai trò đồng phạm.

Nguyễn Anh Tuấn đã vận chuyển 12 điện thoại di động iPhone 14 Pro Max mới từ Thái Lan về Việt Nam qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất nhưng không khai báo hải quan, bị Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện nên bàn giao cho Công an TP.HCM điều tra.