Ngày 11-1-2021, Tú đem chứng từ mình đã làm giả cùng ông K. đến Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang để đăng ký xe. Tuy nhiên bị phát hiện và chuyển Cơ quan CSĐT Công an TP.Long Xuyên điều tra, xử lý theo thầm quyền.

Trong quá trình được tại ngoại để phục vụ công tác điều tra, Tú đã bỏ trốn khỏi địa phương.