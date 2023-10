Nhân vật bác Ba Phi do Trấn Thành thủ vai trong phim Đất rừng phương Nam là ai?

Năm 2003, bác Ba Phi được Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam truy tặng danh hiệu Nghệ nhân dân gian và tặng thưởng Huy chương “Vì sự nghiệp văn nghệ dân gian”.

Ngôi mộ của bác Ba Phi và 2 bà vợ tại Cà Mau.

Hình tượng nhân vật bác Ba Phi từng xuất hiện trong không ít tác phẩm nổi tiếng, trong đó phải kể đến tiểu thuyết Bác Ba Phi của nhà văn Anh Động và đặc biệt là hình ảnh người đàn ông trung niên phóng khoáng, chất phác nhưng có khả năng trò chuyện đầy duyên dáng Ba Phi trong tiểu thuyết Đất rừng phương Nam của Đoàn Giỏi.

Sau này, tiểu thuyết được dựng thành phim truyền hình có tên Đất phương Nam. Trong phim, tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng hình ảnh bác Ba Phi do nghệ sĩ Mạc Can thể hiện đã in sâu trong ký ức của khán giả, trở thành nhân vật được nhiều người yêu mến, không hề thua kém nhân vật chính.

Bác Ba Phi do nghệ sĩ Mạc Can thể hiện.

Mới đây nhất, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho ra mắt bộ phim điện ảnh có tên Đất rừng phương Nam và vai diễn bác Ba Phi được giao cho Trấn Thành thể hiện.