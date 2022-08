Nhan sắc vợ Cường Đô La trong clip có gì khác ảnh tự đăng?

Your browser does not support the video tag.

Clip: Đàm Thu Trang bên chồng và các con.



Chân dài Lạng Sơn thanh lịch, quý phái bên tổ ấm.



Subeo bên bố mẹ và em gái Suchin.



Đàm Thu Trang luôn dành tình cảm, yêu thương con riêng của chồng.

Đàm Thu Trang đăng quang Hoa khôi xứ Lạng 2010, từng thi Hoa hậu Việt Nam 2010 và Vietnam's Next Top Model 2010.