Nhan sắc trước khi phẫu thuật thẩm mỹ của Hoa hậu Thanh Thủy

Hoa hậu Thanh Thủy - tân Miss International là một trong những nàng hậu thoải mái công khai chuyện đã nâng ngực và sửa mũi. Tối 12/11, fan nhan sắc Việt đã có một đêm không ngủ trước chiến thắng làm nên lịch sử của Huỳnh Thị Thanh Thủy ở Miss International 2024. Thanh Thủy là Hoa hậu Việt Nam đầu tiên được cử thi và cũng là Miss International đầu tiên của Việt Nam. Đây là chiếc vương miện thứ 3 của Việt Nam tại 6 cuộc thi nhan sắc lớn nhất thế giới (sau Phương Khánh ở Miss Earth và Thùy Tiên ở Miss Grand International). Sau đăng quang, mọi thông tin về Thanh Thủy được cư dân mạng ráo riết tìm kiếm. Khi càng soi profile của tân Miss International netizen càng thêm trầm trồ. Không chỉ sở hữu gương mặt xinh đẹp, Thanh Thủy còn có nhiều thành tích học tập đáng nể. Người đẹp hiện theo học 2 trường là Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Đà Nẵng) và Đại học Greenwich Việt Nam. Cô có khả năng giao tiếp cơ bản bằng tiếng Anh và tiếng Hàn. Thời học sinh, Thanh Thủy là học sinh giỏi suốt 12 năm. Cô sở hữu nhiều giải thưởng như giải Nhì học sinh giỏi Ngữ văn cấp thành phố (Đà Nẵng) năm 2016, Huy chương Bạc Thời trang trẻ Hội hoa xuân thành phố 2019,... Thanh Thủy còn đạt học bổng đầu vào đại học, là một trong 36 người tham gia chương trình trao đổi sinh viên ở Ubon Ratchathani University, Thái Lan. Ngoài ra, người đẹp có một số tài lẻ như hát, múa, gấp origami và chơi cầu lông, bơi lội.

Nhan sắc của Thanh Thủy khi còn là học sinh

Nàng hậu sở hữu gương mặt đã có nét sẵn

Càng trưởng thành, Thanh Thủy "lột xác" và ngũ quan càng sắc nét hơn

Với diện mạo xinh xắn, Thanh Thủy từng dự thi sắc đẹp cấp trường, cấp thành phố Năm 2022, Thanh Thủy đăng quang Hoa hậu Việt Nam khi tròn 20 tuổi. Tuy nhiên, hậu đăng quang, cô nàng lại bị bàn tán nhiều về ngoại hình. Sau một số lần xuất hiện với phong độ không ổn định, Thanh Thủy bị nhận xét thần sắc chưa toát lên phong thái của một Hoa hậu. Chỉ sau 3 tháng kể từ khi đăng quang, cư dân mạng đã lan truyền hình ảnh được cho là Thanh Thủy xuất hiện tại một thẩm mỹ viện. Không để công chúng thắc mắc quá lâu, ngay sau đó, Hoa hậu Việt Nam 2022 gây bất ngờ khi lên tiếng thừa nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể, nàng hậu cho biết đã can thiệp nâng ngực và sửa mũi. "Tôi luôn muốn mọi thứ của mình tốt hơn nên đã can thiệp thẩm mỹ ở phần mũi và vòng một. Đây là lần đầu tiên tôi xác nhận việc này nên chắc mọi người cũng bất ngờ. Tôi muốn mình có một vẻ ngoài đẹp hơn và tốt hơn về mọi mặt nên tôi nghĩ việc này là tốt", Thanh Thủy nói trên livestream. Từ ngày công khai chuyện dao kéo, Thanh Thủy đã có những thay đổi rất tích cực. Có thể thấy, nàng hậu thường xuyên xuất hiện với nhan sắc thăng hạng. So với vẻ đẹp mang hơi hướng "kẹo ngọt" trước đây, cô ngày càng sắc sảo và trưởng thành, thần thái cũng trở nên thu hút hơn rất nhiều. Sau khi nâng cấp vòng 1, phong cách thời trang của Thanh Thủy cũng đã được đổi mới. Nàng hậu tự tin diện những bộ trang phục gợi cảm kể cả khi tham dự sự kiện hay trong cuộc sống thường ngày. Những thiết kế này cũng đã giúp cô khoe được đường cong cơ thể chuẩn chỉnh đáng ghen tị.

Những ngày đầu đăng quang Hoa hậu Việt Nam, Thanh Thủy nhận nhiều tranh cãi vì diện mạo quá teen, không hợp với Hoa hậu

Tuy nhiên sau 3 tháng, Hoa hậu Thanh Thủy thừa nhận phẫu thuật thẩm mỹ để tự tin hơn

Diện mạo "thăng cấp" của Thanh Thủy hậu "dao kéo"

Nhiều người nhận xét nhan sắc Thanh Thủy khi qua chỉnh sửa thăng hạng hơn nhưng không mất đi những nét đặc trưng trước đó