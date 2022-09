Nhan sắc nổi bật của 'Người Hầu Gái' Kim Tae Ri

Trong phim, Kim Tae Ri diễn xuất vô cùng ấn tượng, không hề thua kém những đàn anh đàn chị nổi tiếng như Kim Min Hee, Ha Jung Woo, Jo Jin Woong. Bộ phim đã mang về cho Kim Tae Ri nhiều đề cử và giải thưởng danh giá. Cô càn quét mọi giải thưởng Nữ diễn viên mới xuất sắc nhất ở các lễ trao giải Blue Dragon Film Awards, Busan Film Critics Awards...



Thừa thắng xông lên, năm 2017 Kim Tae Ri xuất hiện trong bộ phim mang đề tài chính trị "1987: When The Day Comes" và lập nhiều kỷ lục phòng vé. Năm 2018, cô chào sân lần đầu trên màn ảnh nhỏ trong bộ phim cổ trang "Quý Ngài Ánh Dương", được chấp bút bởi biên kịch vàng Kim Eun Sook. Phim đạt rating ấn tượng, diễn xuất của cô nhận được nhiều lời khen ngợi từ khán giả cũng như giới chuyên môn.