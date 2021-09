Nhan sắc lấn át tài năng: Câu chuyện buồn về 4 idol KPOP tài sắc vẹn toàn nhưng không được công nhận

Fancam Jisoo hát live ở encore thu hút hơn 45 ngàn lượt xem

Tuy nhiên, trên thực tế, Jisoo là thành viên có giọng hát dày, ổn định, khả năng hát live tốt kể cả những quãng cao. Cô nàng không phải là người hát 1,2 câu trong cả bài cho có lệ. Đối với fan hâm mộ, giọng hát của Jisoo có thể có sự cách biệt với các thành viên trong nhóm nhưng so sánh với mặt bằng chung thì không hề tệ. Với vóc dáng bé nhỏ, Jisoo vẫn có thể vừa thực hiện vũ đạo khó, vừa hát live chuẩn.

Jin (BTS)

Các thành viênBTS được đánh giá rất cao về tài năng và là một trong những nhóm nhạc hiếm hoi có nhiều thành viên tham gia sản xuất âm nhạc.

Mỗi người trong nhóm lại có một nhiệm vụ riêng. Bộ ba RM, J-Hope, Suga thì thường đảm nhận nhiệm vụ rap và sáng tác. Em út Jungkook là center với vũ đạo khỏe khoắn, giọng hát tốt và ngoại hình đẹp. Jimin và V là vocal với chất giọng độc đáo. Chỉ riêng anh cảJin là người luôn bị netizen chê bai, chỉ trích vì thực lực kém nổi bật trong nhóm, chỉ nổi tiếng vì có vẻ ngoài. Đã từng có thời gian, cư dân mạng yêu cầu Jin rời khỏi BTS để nhóm không còn "lỗ hổng" về tài năng.

Jin bị chỉ trích, quy chụp là "người thừa" trong nhóm

Dù vậy, Jin vẫn đang từng bước chứng minh khả năng của mình. Trong "Fake Love", anh chàng đã đảm nhận nhiều line hát ở quãng cao, không có nhiều sự chênh lệch so với các thành viên khác. Anh chàng còn chăm chỉ tập tành cover. Ca khúc "In Front Of The Autumn Post Office" khiến fan liêu xiêu vì chất giọng ngọt ngào.