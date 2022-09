Nhan sắc đời thường của 'Nàng tiên cá' Halle Bailey

Nữ diễn viên Diana Huey, ngôi sao gốc Nhật đầu tiên đóng vai Ariel trong tác phẩm chuyển thể sân khấu kịch của The Little Mermaid đã lên tiếng bênh vực Halle Bailey: "Hãy ngẩng cao đầu và biết rằng em còn nhiều thứ để tâm hơn là những tranh cãi vô bổ này".

Dựa trên bộ phim hoạt hình cùng tên ra mắt năm 1989, The Little Mermaid là một trong những bộ phim chuyển thể live action mới nhất của Disney ra rạp sau The Lion King, Aladdin và Beauty And The Beast.