Nhan sắc 'con gái' hotgirl cực xinh của NSƯT Hoàng Hải

Dù chỉ sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m53 nhưng Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền lại có lợi thế về gương mặt sáng cũng như vẻ đẹp mong manh. Cô từng chia sẻ với VietNamNet rằng ngoại hình hơi thấp nhỏ cũng là điểm tự ti lớn nhất của mình. Tuy vậy trong mỗi shoot hình, dù phong cách nào, nữ diễn viên vẫn tạo dáng vô cùng tự tin.

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền cho biết nhiều người vẫn hay khen cô trẻ hơn tuổi thực nhiều. Người đẹp cho biết nhiều người vẫn gọi cô là mẫu ảnh nhưng cô sẽ cố gắng nhiều để được khán giả công nhận mình với vai trò là diễn viên thay vì hotgirl.

Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền trong trích đoạn phim 'Mặt nạ gương'

An Na