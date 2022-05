Nhan sắc các ứng cử viên của ‘Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022’

Chia sẻ về quyết định này, cô gái người Ê-đê cho hay: “Cuộc thi này không chỉ tìm một cô gái đẹp đơn thuần mà còn tôn vinh bản sắc văn hoá, sự khác biệt thú vị của 54 dân tộc anh em Việt Nam. Hơn nữa, “thần tượng” của em lại là Đại sứ đồng hành – thành viên BGK cuộc thi thì em càng có lí do ghi danh”.

H Nghi Kbuôr có câu chuyện đau lòng

Bây giờ em đã ổn định lại tinh thần của mình, em đến với cuộc thi này để mang câu chuyện của em đến với mọi người, để được học hỏi và trải nghiệm nhiều hơn để bản thân trở nên hoàn thiện, có thể lo được cho mẹ bị khuyết tật và em gái đang đi học. Chúng ta phải mạnh mẽ và can đảm dù gặp bất cứ chuyện gì trong cuộc sống cũng không được bỏ cuộc, hãy theo đuổi đam mê của mình. Em luôn tự nhắn nhủ với bản thân “I can do it” bởi vì chị H Hen Niê là nguồn cảm hứng để em có đủ tự tin và mạnh mẽ như bây giờ và em muốn giới thiệu văn hoá của người Ê đê cho mọi người được biết nhiều hơn”.

Một cách thực tế hơn, nhan sắc phố núi này cũng chia sẻ thẳng thắn rằng: “Với giải thưởng dành cho Hoa hậu là 300 triệu tiền mặt với em cũng là một số tiền lớn có thể cứu giúp em trong hoàn cảnh khó khăn như hiện nay”.

Bùi Minh Anh - Muốn tham gia nhiều công tác thiện nguyện hơn nữa

Bùi Minh Anh được khán giả hâm mộ sắc đẹp Việt Nam biết đến khi đạt giả Á khôi 1 Hoa khôi Du lịch Việt Nam (cuộc thi không có Hoa khôi). Câu chuyện về cuộc thi không có Hoa khôi gây nhiều bất ngờ cho khán giả nhưng nhan sắc cùng học vấn và những thành tích của Bùi Minh Anh là điều không thể phủ nhận.

Bùi Minh Anh

Với chỉ số hình thể 84-61-97 cùng chiều cao 1,70m cộng với kinh nghiệm “chinh chiến” tại các cuộc thi sắc đẹp cùng các thành tích như 30 Huy chương ở bộ môn Karatedo cũng như đam mê, nhiệt huyết với các hoạt động thiện nguyện, Bùi Minh Anh thực sự là một ứng cử viên nặng ký.